Удар по селу Гроза: п'ятеро людей вважають зниклими безвісти

Після удару російських військ по кафе у селі Гроза на Харківщині, де відбувався поминальний захід, п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти, ідентифіковано 49 загиблих. Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Укрінформ.

"Станом на ранок за зовнішніми ознаками та за допомогою експрес ДНК-тестів ідентифіковано 49 осіб. За кількістю знайдених залишків тіл зафіксовано щонайменше 51 загиблу особу. Також є звернення від родичів щодо 5 осіб, які, ймовірно, знаходилися в кафе, але зараз їх немає серед ідентифікованих. Ці особи наразі вважаються безвісти зниклими. Дітей серед них немає" , - сказав Чубенко.

Він додав, що процес відібрання та порівняння ДНК-матеріалів триває.

"Виходячи із заяв родичів, кількість загиблих може зрости ще на 3 особи. Через потужність вибуху частини тіл дуже понівечені та обгорілі" , - зазначив речник прокуратури.

Як повідомлялося, 5 жовтня російські війська завдали ракетного удару по магазину-кафе в с. Гроза на Харківщині, коли там проходили поминки за військовослужбовцем, якого перепоховали в рідному селі. Щонайменше 51 людина загинула, зокрема син, невістка та дружина загиблого воїна, одна постраждала померла того ж дня в лікарні. Ще шість людей отримали важкі поранення.