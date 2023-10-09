Напад ХАМАС на Ізраїль: у МЗС Китаю відреагували

У Китаї стурбовані загостренням конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Держава закликає до негайного припинити бойових дій задля захисту цивільного населення, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві МЗС Китаю.

"Китай глибоко стурбований нинішньою ескалацією напруженості і насильства між Палестиною та Ізраїлем. Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і негайно припинити бойові дії, щоб захистити цивільне населення і уникнути подальшого погіршення ситуації" , - сказано у заяві.

В Китаї додають, що рецидив конфлікту вкотре демонструє, що затяжна стагнація мирного процесу не може продовжуватися.

На думку МЗС, фундаментальний вихід з конфлікту полягає в реалізації рішення про дві держави і створенні незалежної Держави Палестина.

Там також заявляють, що міжнародне співтовариство повинно діяти більш терміново, збільшити свій внесок у розв'язання палестинського питання, сприяти якнайшвидшому відновленню мирних переговорів між Палестиною та Ізраїлем і знайти шлях до досягнення тривалого миру.

Зазначається, що Китай продовжуватиме невпинно співпрацювати з міжнародним співтовариством з цією метою.