Напад ХАМАС на Ізраїль: у МЗС Китаю відреагували
У Китаї стурбовані загостренням конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Держава закликає до негайного припинити бойових дій задля захисту цивільного населення, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Про це йдеться в заяві МЗС Китаю.
"Китай глибоко стурбований нинішньою ескалацією напруженості і насильства між Палестиною та Ізраїлем. Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і негайно припинити бойові дії, щоб захистити цивільне населення і уникнути подальшого погіршення ситуації", - сказано у заяві.
В Китаї додають, що рецидив конфлікту вкотре демонструє, що затяжна стагнація мирного процесу не може продовжуватися.
На думку МЗС, фундаментальний вихід з конфлікту полягає в реалізації рішення про дві держави і створенні незалежної Держави Палестина.
Там також заявляють, що міжнародне співтовариство повинно діяти більш терміново, збільшити свій внесок у розв'язання палестинського питання, сприяти якнайшвидшому відновленню мирних переговорів між Палестиною та Ізраїлем і знайти шлях до досягнення тривалого миру.
Зазначається, що Китай продовжуватиме невпинно співпрацювати з міжнародним співтовариством з цією метою.