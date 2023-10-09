Логістика окупантів на Таврійському напрямку ускладнилася через погоду – ЗСУ

Російські сили на Таврійському напрямку через негоду використовують менше авіації, а їхня логістика є ускладненою. Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Радіо Свобода.

"Другу добу поспіль активність авіації та артилерії ворога падає. Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 455 обстрілів. Але окупанти продовжують штурмові дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямку, де здійснили близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Новомихайлівки та Мар’їнки.

Загалом на Таврійському напрямку зафіксовано за добу 18 бойових зіткнень з ворогом. Ми продовжуємо наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Маємо черговий успіх західніше Вербового. Дещо активність на нашому напрямку впала. Ми пов’язуємо це з погодою і з тим, що ворог перегруповується частково" , – розповів Штупун.

За його словами, авіацію російські сили менше застосовують через те, що погода нельотна, видимість погана.

"Зараз вийшло сонце, можливо, ворог знову активізується" , – додає речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Штупун зауважує, що армія РФ зараз зосереджена саме на Авдіївці та Мар’їнці – продовжує там штурми.

"Ворогу потрібно підтягнути резерви, потрібно підтягнути боєприпаси. Трошки пішли дощі, логістика, скажемо, утруднена. Але, я думаю, ворог не розслабиться і буде далі десь штурмувати, відволікати нас від наступу" , – зазначає він.

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