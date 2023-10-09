Новий обстріл Ізраїлю: в Єрусалимі та Тель-Авіві вибухи

Терористи ХАМАС вдалися до нових обстрілів території Ізраїлю. Про вибухи повідомляють у центральній частині країни, зокрема Єрусалимі та Тель-Авіві, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Сигнали тривоги про ракетний обстріл звучать у різних точках Ізраїлю, у тому числі в Тель-Авіві, Єрусалимі, Мевасерет Ціоні, Рішон ле-Ціоні, центральному районі Шфели та містах навколо Сектору Газа.

В Ізраїлі працює система ПРО "Залізний купол".

Жителі Єрусалиму повідомляють, що чули принаймні одне перехоплення над містом. Також надходять повідомлення про падіння на відкритій місцевості в Тель-Авіві та на шосе Єрусалим-Тель-Авів.

Також були вибухи біля аеропорту "Бен-Гуріон".

Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомляє, що її медики досліджують місцевість після повідомлень про ракетні удари, проте наразі про постраждалих нічого не відомо.