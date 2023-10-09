За добу армія РФ атакувала вісім областей – дані ОВА

Армія Російської Федерації упродовж доби здійснила атаки на вісім областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 9 жовтня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу росіяни здійснили три обстріли, пролунали 17 вибухів. Ворог із мінометів і ствольної артилерії бив по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Дані уточнюються.

У Сумській області вчора протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Есманська громади. Без наслідків. Зранку війська РФ обстріляли з міномета Хотінську громаду.

У Запорізькій області ворог здійснив 77 ударів по 16 населених пунктах. 74 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового та Степового.

Російська армія завдала авіаційних ударів по Оріхову і Роботиному та обстріляла із РСЗВ Степногірськ. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог зберігає присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три атаки російських військ біля Синьківки та Іванівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Кислівка. У Вовчанську Чугуївського району через удари агресорів пошкоджено щонайменше сім приватних будинків. Загинула 65-річна жінка.

У Луганській області війська РФ продовжують атакувати Макіївку. З артилерії та мінометів загарбники відкривали вогонь по Білогорівці та Невському. У Невському зруйновано ще два будинки. За добу ворог здійснив 154 обстріли Луганщини, випустив 564 снаряди.

У Донецькій області під вогнем перебували Костянтинівка, Авдіївка, Курдюмівка, Ласточкине. Пошкоджено 29 житлових будинків (з них 10 багатоквартирних), автомобіль, ЛЕП, газопровід, котельню. На Донеччині за добу четверо людей дістали поранення.

У Миколаївській області вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

По Херсонській області росіяни здійснили 59 обстрілів (випустили 402 снаряди), з них по Херсону - 5 обстрілів (18 снарядів). Загарбники вдарили по селищу Кіндійка. Поранення дістала 11-річна дівчинка. Вона перебуває в комі. Постраждали троє літніх жінок.

Ворог обстріляв Берислав. Травми середнього ступеня важкості дістав 72-річний чоловік. У Херсоні поранень зазнали 45-річний та 61-річний чоловіки. Внаслідок обстрілу Антонівки загинув 50-річний чоловік.