Ізраїль запроваджує тотальну блокаду сектору Гази – міністр оборони

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, залишивши його без електрики, їжі та палива, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Таке рішення Галант пояснив тим, що його країна "бореться зі звірячими людьми.

"Ми принесемо вам більше, коли отримаємо" , - заявив він, його цитує Sky News.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛі повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.