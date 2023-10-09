Єгипетська розвідка попереджала Ізраїль про можливий напад ХАМАСу – ЗМІ

Перед нападом бойовиків ХАМАСу Єгипет неодноразово говорив із Ізраїлем про "щось велике", але там ці попередження проігнорували. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Укрінформ.

"Представник єгипетської розвідки заявив, що Єгипет, який часто виступає посередником у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС, неодноразово говорив з ізраїльтянами про наближення чогось великого" , - йдеться у повідомленні.

Він сказав, що ізраїльські чиновники були зосереджені на Західному березі річки Йордан та применшували загрози з боку сектору Гази.

"Ми попереджали їх про наближення вибуху ситуації, і дуже скоро, і що він буде великим. Але вони недооцінили такі попередження" , — повідомив співробітник розвідки, який говорив на умовах анонімності.

Як повідомлялося, 7 жовтня з сектору Гази було завдано ракетних ударів по південних та центральних районах Ізраїлю. Десятки палестинських бойовиків на вантажівках та парапланах потрапили на територію Ізраїлю.

Внаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі загинули понад 700 людей.

Ізраїль офіційно оголосив стан війни, уперше з часів війни Судного дня 1973 року.