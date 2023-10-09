ГУР: РФ передала ХАМАСу зброю, захоплену в Україні

Російські окупанти передали терористам ХАМАС захоплену в ході бойових дій в Україні зброю. Тепер країна-агресор готує масштабну кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.﻿ Про це заявили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

В українській розвідці повідомляють, що російське ГРУ (Головне управління Генштабу Збройних сил РФ) вже передало бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

За планом росіян, наступним кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

Зазначається, що у межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

У ГУР додають, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

Розвідка підкреслює, що чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій країні з боку західних союзників.