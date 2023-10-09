Ексглава "Нафтогазу" Коболєв став радником президентки Молдови

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв став радником президентки Молдови Маї Санду в процесі аудиту боргів республіки перед російським Газпромом. Про це він сказав 6 жовтня на засіданні Вищого антикорупційного суду, який розглядав продовження Коболєву запобіжного заходу, повідомляє ЛігаБізнес.

Справа стосується нарахування великих премій керівництву Нафтогазу за перемогу в Стокгольмському арбітражі проти Газпрому.

Слідчий суддя частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжила на один місяць строк дії обов’язків, покладених раніше на Коболєва. Суд скасував лише одне із зобов'язань – виїзд за межі країни без дозволу.

"Ці обов'язки відносно сильно шкодять мої здатності як працювати, так і виконувати завдання, які є важливими для забезпечення енергетичної безпеки України та деяких країн Європи. Оскільки я є радником президента Молдови, я допомагаю цій країні завершити процес аудиту боргів перед Газпромом. Прошу суд клопотання відхилити" , – сказав на суді Коболєв.

Згідно з рішенням ВАКС від 25 вересня, до 10 жовтня Коболєв зобов'язаний прибувати на кожну вимогу, не відлучатися з України без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, здати закордонні паспорти.

У січні Коболєв отримав підозру від НАБУ через премії в Нафтогазі за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Слідство вважає, що у травні 2018 року він, всупереч вимогам законодавства, видав наказ про преміювання співробітників компанії, на підставі якого йому виплатили надто велику премію у розмірі майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

У березні Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Коболєв не вніс заставу, але запобіжний захід йому не змінили.

25 вересня ВАКС знизив розмір застави Коболєву з 229 млн грн до 107 млн грн і ухвалив рішення зняти з нього браслет.