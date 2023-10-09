Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться для обговорення війни в Ізраїлі

ЄС 10 жовтня проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Європейська правда.

"Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні" , – зазначив Боррель у своєму Twitter (Х).

Зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано уточнив на брифінгу в Брюсселі, що міністри обговорять наслідки того, що відбувається в Ізраїлі з суботи.

"Вони розглянуть відповідь та наступні кроки Європейського Союзу", – сказав Стано, відповідаючи на питання стосовно потенційної зупинки підтримки палестинців з боку ЄС.

У Єврокомісії підкреслили, що ЄС не надає жодної прямої підтримки ХАМАСу.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.