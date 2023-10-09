Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з економіки

Лауреаткою Нобелівської премії з економічних наук 2023 року стала американка Клаудія Голдін, повідомляє Укрінформ.

"Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію Sveriges Riksbank з економічних наук 2023 року в пам’ять про Альфреда Нобеля Клаудії Голдін "за те, що вона покращила наше розуміння результатів ринку праці жінок" , – йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сайті премії, Клаудія Голдін представила перший вичерпний звіт про заробіток жінок та їх участь на ринку праці протягом століть.

"Завдяки новаторському дослідженню Клаудії Голдін ми тепер знаємо набагато більше про чинники, що лежать в основі (ролі жінки на ринку праці – ред.), і про те, які бар’єри, можливо, потрібно буде усунути в майбутньому" , – сказав голова Нобелівського комітету із премії з економічних наук Якоб Свенссон.

Клаудія Голдін переглянула архіви та зібрала дані зі США за понад 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому гендерні відмінності в прибутках і рівнях зайнятості змінювалися із часом, зазначено у пресрелізі.

Там також підкреслили, що Голдін показала, що участь жінок на ринку праці не мала висхідної тенденції протягом усього досліджуваного періоду, але натомість утворювала U-подібну криву, тобто стабільно знижувалась і так само стабільно зростала.

Американська економістка пояснила збільшення участі заміжніх жінок на ринку праці на початку XX століття як результат структурних змін і еволюції соціальних норм щодо жіночих обов’язків вдома та у родині.

Окрім цього, Голдін продемонструвала вплив протизаплідних пігулок у відкритті жінкам нових можливостей для планування кар’єри. Також її робота свідчить про те, що основна причина розриву у прибутках сьогодні існує у випадках, коли чоловіки та жінки працюють в одній професії, і що він переважно виникає із народженням першої дитини.