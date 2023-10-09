Зеленський змінив командувача Сил тероборони ЗСУ – документ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Натомість на цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Указ №678/2023 глави держави про звільнення Танцюри з посади Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ було оприлюднено 9 жовтня.

Наступним указом №679/2023 президент призначив на цю посаду Баргилевича.

"Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України" , - йдеться у документі.

Анатолій Баргилевич є генерал-майором Збройних сил України. З 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

Нагадаємо, Ігор Танцюра обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ з 15 травня 2022 року.

За інформацією ЗМІ, офіцер як мінімум двічі зазнавав спроб замаху на себе з боку російських загарбників.