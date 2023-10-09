У Чернівецькому ТЦК побили затриманого: розслідування триває понад рік

У мережі з’явилося відео побиття чоловіка у військкоматі Чернівців на очах у поліцейських у липні минулого року, правоохоронці долучили його до провадження і проводить перевірку, повідомляє Українська правда.

Відео оприлюднили в мережі вночі. На кадрах, які датовані 30 липня 2022 року, видно, що близько 03:30 чоловіка у наручниках завели у держустанову двоє поліцейських.

У приміщенні з'явився чоловік у цивільному і головою вдарив затриманого.

Згодом на відео з'являються люди у військовій формі, ймовірно працівники ТЦК. Один з них починає бити затриманого. Поліцейський спостерігає за побиттям та посміхається. Також у кадрі знову з'являється нібито цивільний, який продовжує бити чоловіка у наручниках. Поліція знову лише спостерігає, не перешкоджаючи побиттю.

Після побиття черговий дає затриманому документи для підпису. Чоловік намагається щось пояснити, але до нього підходить військовий та починає бити. "Додаткових" стусанів йому надавав цивільний. Поліція просто спостерігає, військові посміхаються.

Зрештою чоловік підписує документ, його виводять.

Відео оприлюднили Telegram-канали, а також "Суспільне Чернівці".

Анонімні Telegram-канали повідомляли, що все це відбувалось в приміщенні ТЦК та СП Чернівців, і таким чином з затриманого намагалися вибити згоду на підпис на мобілізацію.

Вдень 9 жовтня Чернівецький обласний військкомат підтвердив, що подія відбулась 31 липня минулого року, і правоохоронці відкрили кримінальне провадження, проте, як повідомляють у військкоматі, відео не було у матеріалах справи.

"Щодо відео, яке поширюються у соціальних мережах. Подія відбулась 31.07.2022. По даному факту відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило. У зв’язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події.