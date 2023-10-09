У ЄС прокоментували тотальну блокаду Ізраїлем Сектора Гази

У Єврокомісії прокоментували рішення Ізраїлю влаштувати повну облогу сектора Гази у відповідь на масштабний напад бойовиків ХАМАС. Про це у понеділок на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Стано, відповідаючи на прохання оцінити оголошення блокади, нагадав про заяву стосовно подій в Ізраїлі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені Євросоюзу, оприлюднену 7 жовтня.

"27 держав ЄС сказали дуже чітко у відповідь на невибіркові та обурливі атаки ХАМАС: Ізраїль має право захищати себе відповідно до міжнародного права. Цим все сказано" , – заявив Стано.

Він нагадав, що 10 жовтня глави МЗС Євросоюзу проведуть зустріч щодо ситуації в Ізраїлі, за підсумками якої вони озвучать свою реакцію у формі "узгодженої позиції ЄС".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив у понеділок, що віддав наказ﻿ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.