САП просить відсторонити від посади мера Сум

Мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, можуть відсторонити від посади.﻿ Про це заявили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Зазначається, що прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про відсторонення від займаної посади мера Сум.

Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково.

У чому підозрюють Лисенка

За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

3 жовтня Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Наступного дня мера Сум арештували з можливістю застави.

При цьому 6 жовтня Лисенка відпустили під заставу.