Шмигаль: В Україні близько 6 млн людей під загрозою мінної небезпеки

Наразі в Україні близько 6 мільйонів осіб знаходяться під загрозою мінної небезпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

"Відповідно до аналізу і експертних даних, близько 6 мільйонів людей в Україні знаходяться під загрозою мінної небезпеки для їхнього життя і здоров'я. Наразі близько 250 людей загинули від мін в Україні, ще понад 500 людей отримали поранення і каліцтва через міни. І якщо нічого не робити або використовувати стандартні технології, то ще близько 9 тисяч людей постраждають або загинуть від мін в Україні" , - заявив він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував, що з початку повномасштабної агресії РФ загинуло 505 українських дітей, із яких троє загинуло внаслідок підриву на мінах, а 38 дітей - отримали серйозні поранення через вибухонебезпечні предмети.