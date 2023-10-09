У Білому домі немає інформації про причетність Ірану до атак на Ізраїль

У Сполучених Штатів Америки немає прямої інформації про зв'язки Ірану з атаками терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.﻿ Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

"Що ми можемо абсолютно ясно сказати, так це те, що Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки він підтримував ХАМАС протягом десятиліть" , - сказав Файнер.

Він вказав на постачання зброї, навчання та іншу фінансову підтримку ХАМАС з боку Тегерана.

"Чого в нас немає, то це прямої інформації, що показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити" , - додав заступник радника президента США з національної безпеки.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.