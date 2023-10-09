У Кремлі розраховують на зменшення західної допомоги Україні

У Кремлі заявили, що західна допомога Україні "неминуче" зменшиться. Події в Ізраїлі на це не впливають. Таку заяву зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитує﻿ російське видання "Ведомости".

"Ми неодноразово говорили, що процес накачування київського режиму (так російська пропаганда називає український уряд, - ред.) озброєннями із фактологічної, емоційної, фінансової, технологічної точок зору так чи інакше увійде до тенденції на зниження.

Це неминуче станеться, тому що технічні можливості мають свою межу, гроші мають властивість закінчуватись, виникають нові потреби для того, куди спрямовувати кошти" , – сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, на нібито зменшення допомоги не пов'язне із подіями в Ізраїлі. У цьому контексті він повторив твердження російських посадовців про те, що "у зоні спецоперації (так в РФ називають війну проти України, - ред.) все йде за планом", а "ситуація в Ізраїлі – це зовсім інші події".