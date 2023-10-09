Армія Ізраїлю заявила про проникнення в країну групи бойовиків із території Лівану

На територію Ізраїлю сьогодні, 9 жовтня, проникла група бойовиків з боку Лівану. Частину з них вдалося знищити силам ЦАХАЛу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

"Надійшло повідомлення про проникнення кількох підозрюваних на територію Ізраїлю з території Лівану" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили ЦАХАЛу знищили частину бойовиків, які перейшли на територію Ізраїлю з території Лівану.

Також військові пояснили, що вони з вертольотів завдають ударів по цьому району.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Вчора міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант наказав підготуватися до евакуації населених пунктів поблизу кордону з Ліваном.