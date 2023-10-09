Сили оборони мають частковий успіх на захід від Вербового – Тарнавський
Сили оборони мають частковий успіх на захід від Вербового на Мелітопольському напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram.
"Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку.
Маємо частковий успіх західніше Вербового".
За словами Тарнавського, протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень, окрім того здійснив 455 артобстрілів.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 795 вогневих завдань.
Загальні втрати ворога склали 147 осіб. Силами оборони було знищено 6 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ та одну артилерійську систему. Також злетіли у повітря 3 склади боєприпасів ворога.