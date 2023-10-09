Київ почав підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури - Кличко
Київ розпочав підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, наразі підключення опалення відбувається за заявками керівників об'єктів соціальної інфраструктури.
"Щодо комунальної сфери, житлових будинків, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати й комунальні будівлі", - сказав Кличко.
Тоді ж будуть підключати й будинки ОСББ, ЖБК та відомчі будинки.
Нагадуємо:
У 2022 році опалювальний сезон в столиці стартував 7 жовтня.