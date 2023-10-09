Ізраїль почав завдавати ударів по території Лівану, - ЦАХАЛ
Ізраїльські військові сьогодні, 9 жовтня, почали завдавати ударів по території Лівану, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Twitter.
"Бойові гелікоптери ЦАХАЛу зараз атакують територію Лівану", - сказано в повідомленні.
При цьому, як стверджують у мережі, ізраїльські військові атакували наглядові пункти "Хезболли" (ліванське воєнізоване угруповання).
Також у соцмережах публікують фото, де помітні сильні вибухи.
Що передувало
Нагадаємо, 7 жовтня з території сектору Газа по Ізраїлю масово вдарили ракетами.
При цьому бойовики угруповання ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали розстрілювати мирне населення та військових.
Ще вчора, 8 жовтня, стало відомо, що Ізраїль атакували з території Лівану. Про це заявляли самі представники "Хезболли".