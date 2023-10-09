Нетаньяху: ми в розпалі битви і це змінить Близький Схід
Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху заявив, що країна змінить регіон південного Ізраїлю у відповідь на руйнівну атаку палестинської ХАМАС і реабілітує постраждалі від обстрілів громади, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє The Times of Israel, яка наводить слова Нетаньяху із заяви його офісу.
Про це Нетаньяху заявив місцевим політикам з південного Ізраїлю.
"Я знаю, що ви пережили важкі, жахливі речі. Те, через що пройде ХАМАС, буде важким і жахливим - ми вже в розпалі битви, і ми тільки почали", - сказав він.
Нетаньяху попередив, що майбутня боротьба займе багато часу.
"Нація переверне кожен камінь, щоб допомогти вам усім. Я прошу вас бути сильними, тому що ми збираємося змінити Близький Схід", - каже він.
Передісторія:
- У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
- Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.