Нетаньяху: ми в розпалі битви і це змінить Близький Схід

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху заявив, що країна змінить регіон південного Ізраїлю у відповідь на руйнівну атаку палестинської ХАМАС і реабілітує постраждалі від обстрілів громади, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє The Times of Israel, яка наводить слова Нетаньяху із заяви його офісу.

Про це Нетаньяху заявив місцевим політикам з південного Ізраїлю.

"Я знаю, що ви пережили важкі, жахливі речі. Те, через що пройде ХАМАС, буде важким і жахливим - ми вже в розпалі битви, і ми тільки почали" , - сказав він.

Нетаньяху попередив, що майбутня боротьба займе багато часу.

"Нація переверне кожен камінь, щоб допомогти вам усім. Я прошу вас бути сильними, тому що ми збираємося змінити Близький Схід" , - каже він.

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