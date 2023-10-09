Гауляйтер Сальдо фінансував силовиків, які катували мирних херсонців

Так званий "голова" російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо може бути причетним дор фінансування "силовиків", які катували місцевих мешканців, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Так, було заочно повідомлено про підозру голові окупаційної адміністрації Херсонської області та шістьом учасникам незаконного збройного формування — "Государственной службы безопасности Херсонской области".

За даними слідства, для збереження нелегітимної влади та підтримки її силовим шляхом Сальдо забезпечував діяльність формування, фінансуючи цю "силову структуру" на мільйони російських рублів. "Силовики" здійснювали тиск на мешканців області. Одним із задокументованих фактів є наказ Сальдо про затримання та катування підприємця, аби змусити його перереєструвати бізнес за російським законодавством.

Правоохоронцями ідентифіковано представників НЗФ – двоє "оперуповноважених" та четверо так званих "начальників відділів", серед них громадянин РФ, який забезпечував фінансові операції та здійснював контроль і розподіл виділених Росією грошей для збройного формування.

Діючи спільно, у змові з іншими військовослужбовцями держави-агресора, вони відшукували та затримували громадян України, проукраїнських активістів, противників окупаційної влади, інших цивільних осіб. Людей тримали у нелюдських умовах, до них застосовувалось психологічне та фізичне насильство, катування електричним струмом.

На підставі зібраних доказів окупаційному голові заочно повідомлено про підозру у фінансуванні не передбаченого законом збройного формування, відданні наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Дії чотирьох учасників кваліфіковано як держзрада, участь у НЗФ, жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Так званому "головному фінансисту" інкриміновано участь у НЗФ (ч. 2 ст. 260 КК України). І ще одному — жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).