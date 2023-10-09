Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера Сум Лисенка

Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-службу САП.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від Лисенка від посади мера міста Суми.

Зазначається, що строк відсторонення складає 2 місяці, тобто щонайменше до 9 грудня.

Справа Лисенка

За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали хабарі за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Повідомлялося, що фігуранти "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови вони погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

3 жовтня меру Сум та іншому фігуранту повідомили про підозру. Наступного дня Лисенка арештували з можливістю застави. Проте 6 жовтня його відпустили під заставу.