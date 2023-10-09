Податкова назвала топ країн, в яких українці приховують доходи від оподаткування

До п'ятірки країн, до яких Державна податкова служба найчастіше звертається із запитами на обмін інформацією, входять Кіпр, Швейцарія, Великобританія, Німеччина і Люксембург, повідомляє Економічна правда.

Відповідну інформацію про обмін податковими даними оприлюднили на сайті ДПС.

Як випливає з даних Податкової, переважна більшість спеціальних запитів про отримання податкової інформації скеровується до компетентних органів: Республіки Кіпр – 32%, Швейцарії – 18%, Великобританії – 9%, Німеччини та Люксембургу – по 7%, Нідерландів, Італії та Іспанії – по 5%, інших країн – 12 %.

У ДПС наголошують, що обмін такою інформацією дозволив охопити перевіркою питання, які тривалий час залишалися поза контролем податківців.

"Результати такого обміну інформацією, а саме отримані за спеціальними запитами матеріалів, мають вирішальний вплив на подальший перебіг контрольно-перевірочних заходів та дозволяють охопити перевіркою ті питання, які тривалий час залишались поза податковим контролем" , - йдеться в повідомленні.

Отримана від іноземних органів інформація використовується при формуванні доказової бази, документуванні порушень, для підтримки позиції ДПС під час судових оскаржень.

"Державна податкова служба України вдячна партнерам – іноземним компетентним органам за якісну взаємодію з питань обміну податковою інформацією в контексті протидії міжнародним схемам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування" - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

У травні 2023 року в ДПС повідомили, що українські податківці отримали можливість перевірки фінансових рахунків українців у 110 країнах.

Це стало можливим завдяки набранням чинності 28 квітня законом України № 2970-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки".

Закон дозволив Україні приєднатися до Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки CRS, впровадженого Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Це стало важливим джерелом податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.

Починаючи з 1 липня 2023 року закон вимагає від підзвітних фінансових установ України застосовувати заходи належної перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи підлягають рахунки автоматичному обміну (чи є рахунки підзвітними).

Стандарт CRS містить окремі правила належної перевірки для рахунків відкритих до та починаючи з 1 липня 2023 року. Тож за часом відкриття фінансові рахунки поділяються на "нові рахунки" та "існуючі рахунки". Залежно від цього встановлено окремі правила належної перевірки рахунків та строки для завершення цієї перевірки.

Крім того, міжнародний обмін інформацією про фінансові рахунки сприяє більш ефективному застосуванню нових правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній, які набули чинності в Україні 1 січня 2022 року.