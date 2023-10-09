ЗМІ: Байден схвалив передачу ATACMS Україні ще до візиту Зеленського до США

Президент Джо Байден ухвалив рішення передати Україні ракети ATACMS перед візитом президента України Володимира Зеленського до США, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The New Yorker.

"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправлення ATACMS в Україну після майже року опору цій ідеї" , - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що тим часом американські офіційні особи провели два раунди офіційних переговорів з Україною щодо умов меморандуму про взаєморозуміння.

Байден був проти передачі ракет Україні

Колишній чиновник повідомив виданню, що до грудня 2022 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван намагався змусити президента тиснути на росіян.

"Він запитував, чому б нам хоча б не сказати, що ми відправимо ATACMS, якщо ви (росіяни - ред.) не припините обстрілювати міста України?" , - йдеться в заяві.

Салліван нібито наводив цей аргумент щонайменше шість місяців, але президент Байден не хотів цього робити.

ATACMS для України

Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

Інші західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. Під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена останній повідомив лідера України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS, повідомило NBC News.

Нещодавно Байден сказав, що США виконали всі прохання Зеленського про постачання зброї. Таким чином він відповів на запитання журналістів про постачання ракет ATACMS.