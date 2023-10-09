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Міськрада: У частині Луцька завтра не буде електро- та водопостачання

Міськрада: У частині Луцька завтра не буде електро- та водопостачання
Фото: Рixabay

У частині Луцька завтра, 10 жовтня, тимчасово відключать електро- та водопостачання. Це пов'язано з технічними роботами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Луцька міська раду у Facebook.

Як зазначили у відомстві, завтра проводитимуть технічне обслуговування електромереж у районі вулиці Дубнівської.

Зниження тиску або часткова зупинка водопостачання можливі в:

  • центральній частині Луцька;
  • Привокзальному районі;
  • 33, 40, 55 мікрорайонах;
  • в районах Теремно, Вишків та на прилеглих вулицях.
"Технічні роботи у мережах, за повідомленням "Волинебленерго", проходитимуть з 9:00 і мають бути завершені орієнтовно до 12:00", - уточнюють у міськраді.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, через негоду в Україні сотні населених пунктів у семи регіонах залишилися без світла.

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