Росіяни вбили одного та поранили чотирьох цивільних у Донецькій області
Російські війська 9 жовтня вбили одного та поранили чотирьох цивільних у Донецькій області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Донецька обласна прокуратура.
"Вранці, російські військові, ймовірно, з артилерії атакували с. Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель".
Вдень окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки, там поранені чоловіки 46 та 55 років. Надвечір поранення отримали 19-річна дівчина та чоловік 33 років у селі Єлизаветівка.