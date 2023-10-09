У Санду спростували заяву Коболєва про те, що він є її радником

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, який нині перебуває в Україні під слідством, консультує владу Молдови з енергетичних питань, але не є радником президентки Маї Санду, як він про це заявив, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили в адміністрації президентки Молдови.

Там зазначили, що Коболєв за рекомендацією Європейської комісії "надавав безоплатні консультації владі Кишинева під час енергетичної кризи 2021-2022 років", коли проти нього не бул порушена кримінальна справа.

"Наразі Коболєв продовжує консультувати Міністерство енергетики Молдови щодо аудиту боргу "Молдовагазу", спираючись на свій досвід юридичної перемоги "Нафтогазу" над російським гігантом Газпромом у Стокгольмському арбітражному суді, завдяки якій Україна відшкодувала 4,6 млрд доларів США", – повідомили в адміністрації Санду.

Там підкреслили, що Коболєв не є офіційним радником президентки Молдови.

Як повідомляла "Економічна правда", на засіданні Вищого антикорупційного суду, який розглядав продовження Коболєву запобіжного заходу, той заявив, що став радником Маї Санду та допомагає Молдові "завершити процес аудиту боргів перед "Газпромом".

Андрій Коболєв очолював "Нафтогаз" із 2014 до 2021 року. У лютому 2022 року його запідозрили у видачі собі премії 229,25 мільйона гривень за перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

У січні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили ексголові "Нафтогазу" про підозру у зловживанні службовим становищем.