ISW: ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки

9 жовтня українські війська продовжували контрнаступальні операції та просунулися на заході Запорізької області біля Вербового та поблизу Кліщіївки і Андріївки.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також поблизу Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Російські військові стверджували, що дощі погіршили видимість на півдні України, перешкоджаючи операціям російських і українських розвідувальних безпілотників.

Один російський військовий стверджував, що ґрунт став багнистим і перешкоджає руху транспортних засобів, хоча інший військовий стверджував, що земля ще не настільки розмокла, щоб перешкоджати руху важкої техніки.

Повідомляється, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя та, ймовірно, реорганізували Південне угруповання сил.

Також 9 жовтня російські війська провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Український Генштаб і Штупун повідомили, що українські війська відбили наступ Росії на північ від Новопрокопівки. Український військовий оглядач повідомив, що російські 1152-й і 1441-й мотострілецькі полки, які оборонялися на рубежі Новопрокопівка-Вербове і після інтенсивних боїв знизили свою боєздатність, змінили 1429-й і 1430-й мотострілецькі полки.