Курс валют НБУ на 10 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 9 жовтня впав на 3 коп. до 36.55 за 1 долар.
Євро подешевшав на 17 коп. до 38.48 за 1 євро.
Курс рубля знизився до рівня 3.59 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 44,48 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 40.18 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 8.40 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.552 700
|EUR
|Євро
|38.482 700
|RUB
|рубль
|0.358 880
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.477 300
|CHF
|Швейцарський франк
|40.176 600
|PLN
|Польський злотий
|8.401 400