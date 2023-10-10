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Курс валют НБУ на 10 жовтня

Курс валют НБУ на 10 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 9 жовтня впав на 3 коп. до 36.55 за 1 долар.

Євро подешевшав на 17 коп. до 38.48 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 3.59 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 44,48 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 40.18 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 8.40 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.552 700 --0.03
EUR Євро 38.482 700 --0.171
RUB рубль 0.358 880 --0.006
GBP Фунт стерлінгів 44.477 300 --0.198
CHF Швейцарський франк 40.176 600 +0.029
PLN Польський злотий 8.401 400 --0.009

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