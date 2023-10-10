Курс валют НБУ на 10 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 9 жовтня впав на 3 коп. до 36.55 за 1 долар.

Євро подешевшав на 17 коп. до 38.48 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 3.59 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 44,48 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 40.18 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 8.40 за 1 польський злотий.