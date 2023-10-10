Українські військові за добу знищили 450 окупантів і 6 танків – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 450 російських окупантів, а також знищили 6 танків, 7 артилерійських систем, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 283080 (+450) осіб ліквідовано;
- танків – 4829 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 9129 (+3) од.;
- артилерійських систем – 6713 (+7) од.;
- РСЗВ – 808 од.;
- засобів ППО – 544 (+1) од.;
- літаків – 315 од.;
- вертольотів – 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5207 (+17) од.;
- крилатих ракет – 1530 од.;
- кораблів / катерів – 20 од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9125 (+12) од.;
- спеціальної техніки – 961 (+2) од.