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Українські військові за добу знищили 450 окупантів і 6 танків – Генштаб

Українські військові за добу знищили 450 окупантів і 6 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 450 російських окупантів, а також знищили 6 танків, 7 артилерійських систем, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 283080 (+450) осіб ліквідовано;
  • танків – 4829 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин – 9129 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 6713 (+7) од.;
  • РСЗВ – 808 од.;
  • засобів ППО – 544 (+1) од.;
  • літаків – 315 од.;
  • вертольотів – 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5207 (+17) од.;
  • крилатих ракет – 1530 од.;
  • кораблів / катерів – 20 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9125 (+12) од.;
  • спеціальної техніки – 961 (+2) од.

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