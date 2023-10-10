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Лідер Палестини відвідає Москву – посол

Лідер Палестини відвідає Москву – посол
Фото: kremlin.ru

Президент Палестини Махмуд Аббас готується відвідати Мосвку. 

Про це заявив посол Палестини в Росії Хафіз Нофаль, його цитує﻿ російське видання "РБК".

"Ми очікуємо на офіційну заяву від Кремля, від російської сторони про те, коли відбудеться візит. Досягнуто домовленості про те, що пан Аббас приїде сюди до Москви", – заявив посол.

Нагадаємо, 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало атаку на Ізраїль. Бойовики вторглися в країну, одночасно завдаючи масованого ракетного удару.

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