Лідер Палестини відвідає Москву – посол
Президент Палестини Махмуд Аббас готується відвідати Мосвку.
Про це заявив посол Палестини в Росії Хафіз Нофаль, його цитує російське видання "РБК".
"Ми очікуємо на офіційну заяву від Кремля, від російської сторони про те, коли відбудеться візит. Досягнуто домовленості про те, що пан Аббас приїде сюди до Москви", – заявив посол.
Нагадаємо, 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало атаку на Ізраїль. Бойовики вторглися в країну, одночасно завдаючи масованого ракетного удару.