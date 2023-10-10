21% ВВП на оборону: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про виділення із державного бюджету на оборону понад 21% ВВП, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 жовтня 2023 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет У країни на 2024 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України" , - йдеться в документі.

Згідно з рішенням РНБО, уряд має передбачити під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на оборону не менше 21,6% ВВП.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Понад половину всіх ресурсів бюджету спрямують на забезпечення оборони й безпеки України - 1 трлн 685 млрд гривень. Ця сума на 113 млрд гривень більша, ніж цьогоріч.