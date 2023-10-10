WP: У США хочуть об’єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, які говорили на умовах анонімності, остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалили.

Один з посадовців сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він "заблокує" ультраправих, які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але підтримують допомогу Ізраїлю.

Найвищі посадовці адміністрації Байдена повідомили лідерам Палати представників і Сенату, а також членам ключових комітетів, що Білий дім незабаром звернеться до Конгресу з проханням схвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю після того, як палестинські бойовики з ХАМАС проникли в країну 7 жовтня.

За словами джерел, цей запит від Білого дому може надійти вже наступного тижня.

Демократи та республіканці в Конгресі висловили повну підтримку Ізраїлю та пообіцяли, що Сполучені Штати підтримуватимуть одного зі своїх найближчих союзників. З такою позицією виступили, зокрема, крайні праві члени Конгресу, які проти подальшої допомоги Україні.

Представники Білого дому та деякі проукраїнські конгресмени вважають, що пов’язування двох запитів про допомогу може спонукати деяких республіканців проголосувати за об’єднаний пакет, оскільки вони не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

У понеділок потенційний план Білого дму вже зіткнувся з перешкодами. Відповідаючи на запитання про перспективу спільного пакету фінансування, представниця республіканців Еліс Стефанік не підтримала ідею.

За її словами, республіканці в Палаті представників мають достатньо голосів для прийняття окремого пакету допомоги Ізраїлю, що може чинити тиск на демократів у Сенаті, аби вони схвалили його без жодних умов.

Водночас здатність Палати представників затвердити будь-який пакет іноземної допомоги залишається під сумнівом, доки не буде обрано спікера законодавчого органу.