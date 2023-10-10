ОАЕ застерігають Сирію від можливого втручання у війну в Ізраїлі – ЗМІ

Об’єднані Арабські Емірати застерегли режим Асада у Сирії від втручання у війну між Ізраїлем та ХАМАС або надання дозволу на використання території Сирії для завдання ударів по Ізраїлю. Про це пише видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела, повідомляє Ліга.net.

Зазначається, що дипломати ОАЕ передали це послання сирійським високопосадовцям та поінформували адміністрацію президента США Джо Байдена про їхнє спілкування із сирійцями.

Кілька держав, зокрема США, дуже занепокоєні, що війна може перейти на територію Лівану чи Сирії, перерісши у регіональний конфлікт, пишуть журналісти.

Видання наголошує, що Емірати, які минулого року нормалізували свої відносини з Сирією та запросили президента Сирії Башара аль-Асада відвідати Абу-Дабі, мають більший вплив на уряд Сирії, ніж більшість арабських країн у регіоні.

ОАЕ також мають тісні відносини з Ізраїлем після того, як країни підписали мирний договір у 2020 році.

Офіційний представник Еміратів заявив, що не обговорюватиме приватні дипломатичні розмови. Представництво Сирії в ООН також не відповіло на запит про коментар, додає Axios.