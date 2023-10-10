Британська розвідка: Путін не оголошуватиме нову мобілізацію до виборів

Розвідники з Міноборони Британії вважають, що до виборів президента Росія уникатиме непопулярних політичних кроків, таких як оголошення нових хвиль мобілізації, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Президентські вибори в Росії відбудуться 17 березня 2024 року і президент Росії Владімір Путін майже напевно знову балотуватиметься на них, зауважують британські аналітики.

Існують припущення, що виборча кампанія Путіна неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року.

Хоча вибори в Росії є об'єктом втручання і контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації. Майже напевне виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів.

Напередодні виборів Кремль майже напевно намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки, відзначають у Міноборони Британії. Тому дуже малоймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде проведена до президентських виборів у березні 2024 року.