Грузинський парламент не засуджуватиме намірів РФ створити базу в Абхазії

У Грузії парламентська більшість "не буде навіть розглядати" проєкт резолюції, яка засуджуватиме плани Москви щодо створення бази для свого флоту в Абхазії. Про це заявив перший віцеспікер парламенту Грузії від керівної партії "Грузинська мрія" Георгія Вольського, повідомляє Радіо Свобода.

Про плани передислокації частини кораблів Чорноморського флоту РФ з анексованого Севастополя та Новоросійська до абхазького порту Очамчира заявив президент самопроголошеної Абхазії Аслан Бжанія. За його твердженням, Москва та Сухумі вже оформили відповідний договір.

Георгій Вольський обґрунтував рішення парламентської більшості не ухвалювати резолюцію тим, що Грузія "перебуває у складному становищі в умовах окупації Росією Абхазії та Південної Осетії", а в таких обставинах приймати подібну резолюцію, на думку керівної партії, "було б провокацією".

Вольський дав зрозуміти, що заява Аслана Бжанії ще не означає будівництва в Очамчирському порту бази ВМФ РФ, оскільки аналогічні заяви Москва "робила ще у 2009 році", але відтоді, за твердженням віцеспікера, "в Очамчирі не було проведено жодних робіт щодо поглиблення морського дна чи будівництва інфраструктури, яка потрібна на військово-морської бази".

Проєкт резолюції, підготовлений незалежним депутатом Теоною Акубардія та її колегами по опозиційній фракції "За Грузію", у різкій формі "засуджував окупацію Москвою суверенної території Грузії в Абхазії та Південній Осетії", так само як її "мілітаризацію, що прямо загрожує національній безпеці Грузії, регіону та всього євроатлантичної спільноти".

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