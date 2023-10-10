За добу окупанти обстріляли десять регіонів України – зведення ОВА

Російські окупанти упродовж доби здійснили атаки на 10 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 10 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Чернігівську область за добу ворог обстріляв тричі, пролунали 19 вибухів. Росіяни атакували Чернігівський та Новгород-Сіверський райони із АГС, запускали некеровані авіаційні ракети. Дані уточнюються.

У Сумській області вночі агресори здійснили три мінометні обстріли прикордоння. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська (6 вибухів), Краснопільська (11 вибухів) та Хотінська (4 вибухи) громади. Вчора протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська (обстріл з гелікоптера НАР) Хотінська (обстріл з гелікоптера НАР), Краснопільська (мінометний обстріл), Великописарівська (обстріл з артилерії та мінометів) громади.

У Запорізькій області росіяни вели вогонь по 21 населеному пункту, завдали 117 ударів. Зафіксовано 95 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Білогір'я, Степового, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл.

У Дніпропетровській області зранку російська армія знову вдарила по Нікополю. Наслідки уточнюються. Вчора ворог обстріляв Нікопольський район п’ять разів. По Нікополю російська армія била з важкої артилерії. Пошкоджені готель та шість приватних будинків. Знищені дві господарчі споруди, п'ять пошкоджені. Також пошкоджені газогони та лінія електропередач. Внаслідок обстрілу із РСЗВ "Град" Марганецької громади пошкоджені амбулаторія, чотири оселі.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог зберігає присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанські Хутори, Охримівка.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Армія РФ завдала авіаційних ударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Кислівка, Синьківка.

У Луганській області українські військові відбили ще сім ворожих штурмів на Макіївку. З артилерії росіяни обстріляли Невське. За добу ворог здійснив 157 обстрілів Луганщини, випустив 548 снарядів.

Донецьку область росіяни обстріляли 12 разів, здійснили авіаудар (тип ракети не встановлено), били із РСЗВ "Град", артилерії, міномета, танка. Під вогнем опинились Авдіївка, Торецьк, села Дачне, Диліївка, Єлизаветівка, Костянтинівка. Пошкоджено шість житлових будинків (з них один багатоквартирний), заправна колонка автобази. На Донеччині за добу одна людина загинула, четверо були поранені.

Вночі у Миколаївській області сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний БПЛА типу Shahed-136/131. Вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарчі споруди.

Одеську область вночі загарбники протягом трьох годин атакували ударними безпілотниками. ППО знищила 23 дрони. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих немає. Дані уточнюються.

По Херсонській області росіяни здійснили 79 обстрілів (випустили 443 снаряди), з них по Херсону - 10 обстрілів (28 снарядів). Російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів, будівлю бібліотеки у Херсоні, будинок культури у Бериславському районі. Через обстріл Херсона постраждав 55-річний чоловік. Також росіяни обстріляли селище Кіндійка. Поранена 63-річна жінка. Вчора вдень ворог обстріляв Зимівник. Поранень зазнала 85-річна жінка. Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона була поранена 83-річна жінка.