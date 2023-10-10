В Україні суттєво зріс попит на електромобілі у вересні
У вересні в Україні вперше пройшли реєстрацію 4298 електромобілів (BEV). Це у 2,7 раза більше, ніж у вересні минулого року.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
У порівнянні з серпнем 2023 року, ринок збільшився на 12%.
Переважна більшість електромобілів – це легкові авто (4215 шт). З них нових – 769, уживаних – 3446. Із 83 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.
Топ-5 нових електромобілів:
- Volkswagen ID.4 - 350 од.;
- Volkswagen ID.6 - 66 од.;
- Toyota BZ4X - 51 од.;
- Honda E - 49 од.;
- BYD Yuan Plus - 19 од.
Топ-5 вересня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 590 од.;
- Volkswagen e-Golf - 433 од.;
- Tesla Model 3 - 405 од.;
- Tesla Model Y - 247 од.;
- Renault Zoe - 194 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 24,2 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
До того ж, в цих реєстраціях збільшилась частка нових машин - з 15% до 20%.