Зеленський прибув до Румунії: обговорить посилення ППО і безпеку в регіоні
Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття з візитом до Румунії. Він зустрінеться з румунським президентом Клаусом Йоганнісом. Під час візиту обговорять посилення ППО, безпеку в Чорноморському регіоні, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій.
Про це йдеться в повідомленні Зеленського в Telegram.
"Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає", – зазначив Зеленський.
"Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами", – йдеться в повідомленні.
Зеленський заявив, що матиме з румунським президентом "великий спектр тем для переговорів". За його словами, цей візит "принесе користь обом нашим народам".
"Передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист. А також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити", – зазначив президент.