Зеленський прибув до Румунії: обговорить посилення ППО і безпеку в регіоні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття з візитом до Румунії. Він зустрінеться з румунським президентом Клаусом Йоганнісом. Під час візиту обговорять посилення ППО, безпеку в Чорноморському регіоні, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Зеленського в Telegram.

"Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає" , – зазначив Зеленський.

"Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами" , – йдеться в повідомленні.

Зеленський заявив, що матиме з румунським президентом "великий спектр тем для переговорів". За його словами, цей візит "принесе користь обом нашим народам".