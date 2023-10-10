Відновлення е-декларування і відкритий реєстр: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій, повідомляє Українська правда.

У картці законопроєкту №9534 зазначено, що документ повернуто з підписом президента.

5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр мали відкрити лише через рік.

Тоді президент повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

12 вересня Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.

20 вересня Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.