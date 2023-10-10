У США розповіли про побоювання Байдена надавати Україні ATACMS

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю New Yorker розповів, що Джо Байден побоювався, що надання ATACMS Україні означатиме для Росії "неприйнятну ескалацію", однак заспокоївся після того, як Лондон та Париж передали Києву Storm Shadow/Scalp, повідомляє Ліга.net.

За словами Саллівана, Байден тривалий час був проти передання Україні далекобійної зброї через побоювання, що дальність ATACMS дає змогу вражати цілі на російській території, а це могло б означати для Росії "неприйнятну ескалацію".

Але після рішення Великої Британії та Франції передати свої далекобійні ракети цей аргумент відпав, заявив радник президента.

Водночас він розповів New Yorker, що надання Україні далекобійних ракет "виснажило б наші запаси в той час, коли нам знадобляться ці ракети на випадок непередбачених обставин: чи то Іран, чи Північна Корея, чи Китай".

Сам же Салліван, за словами колишнього американського посадовця, до грудня 2022 року пропонував Байдену використовувати аргумент про надання Україні ATACMS для тиску на Росію, але президент США не хотів цього робити.

Офіційно США не повідомляли про рішення передати Україні ATACMS.