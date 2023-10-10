Пентагон пропонує Ізраїлю розвідку для планування операцій – джерела

США пропонують Ізраїлю допомогу в плануванні спеціальних операцій та розвідувальну підтримку в межах зусиль зі звільнення заручників, захоплених ХАМАС.﻿ Про це CNN розповів неназваний представник Міністерства оборони, повідомляє Європейська правда.

За його словами, ця підтримка не передбачає присутності американських військ на території Ізраїлю, натомість надається у формі різних видів розвідки та спостереження.

Посадовець заявив, що підтримка включатиме допомогу з боку Центрального командування Збройних сил та Командування спеціальних операцій США, а також Об'єднаного командування спеціальних операцій (JSOC), яке є військовим командуванням, що розробляє тактику й плани спеціальних операцій.

Цю тему також обговорювали під час телефонної розмови між міністром оборони США Ллойдом Остіном та його ізраїльським колегою Йоавом Галлантом, яка відбулася на вихідних, зазначив представник Пентагону.

Після цього, повідомляє CNN, Остін доручив команді JSOC "просунутися вперед" у плануванні та розвідувальній підтримці ізраїльських військових.

Ізраїль публічно не повідомив, скільки заручників було захоплено внаслідок несподіваної нападу ХАМАС з боку Гази, але офіційні особи визнали, що їхня кількість є значною.