Близько 450 громадян України не можуть покинуть Ізраїль і Газу – МЗС

Близько 450 українців звернулися до оперативного штабу через неможливість виїхати з Ізраїлю і Сектора Гази.﻿﻿ Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Що стосується українців, які звернулися до оперативного штабу у зв’язку із неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів, тут ми маємо цифру близько 300 громадян на території Ізраїлю, а також 150 українців в Секторі Гази, які заявили про бажання виїхати" , – сказав речник МЗС.

Ніколенко додав, що ситуація щодо загиблих чи постраждалих українців не змінилася. Перевіряється інформація щодо можливої загибелі трьох українців: двоє на території Ізраїлю, один на території Сектора Гази.

"Загалом за три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян. За минулу добу українські дипломати відшукали 7 українців на півдні країни, які до цього вважалися зниклими. Зараз вони в безпеці.