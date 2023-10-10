В Ізраїлі хочуть призвати ще 360 тисяч резервістів

Уряд Ізраїлю схвалив призов до Армії оборони (ЦАХАЛ) до 360 тисяч резервістів для участі в контртерористичної операції "Залізні мечі", пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Повідомляється, що пропозиція про призов надійшла від міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта після оцінки ситуації.

Зазначимо, що ЦАХАЛ забезпечує доставку до Ізраїлю військовослужбовців резерву, які перебувають за кордоном.

Додамо, що Ізраїль уже призвав 300 тисяч резервістів після нападу бойовиків ХАМАС. При цьому не всіх військових направили на придушення терористів.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС. Згодом Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАСу.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.