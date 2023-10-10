Нацбанк створив сервіс для контролю кредитів у банках

Національний банк створив онлайн-сервіс, за допомогою якого громадяни можуть отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ про видані на їхнє ім'я кредити, повідомляє Економічна правда.

"Тут фізичні особи зможуть отримати інформацію про свої кредити в банках" , - зазначають в Нацбанку.

Єдине обмеження - на сьогодні інформація надається лише щодо кредитів у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз – 617 тис. грн).

Щоб перевірити свої дані, слід перейти за посиланням та авторизуватися за допомогою Системи BankID НБУ.

У відповідь на онлайн-запит буде видано звіт з актуальною на момент подання запиту інформацією, зокрема, про:

умови та забезпечення кредиту та стан виконання зобов'язань;

найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ.

Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf.

У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.

Звіт з Кредитного реєстру НБУ не є офіційним документом.