Росіяни знайшли новий спосіб, як потрапити до Євросоюзу
Росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву, повідомляє Європейська правда.
Російські пасажири користуються тим, що поки потяг з Москви проходить технічний огляд на литовській станції Кяна, а в тих, хто їде до Калінінграда, перевіряють документи, люди можуть виходити з поїздів.
У Державній прикордонній службі (VSAT) кажуть, що тут закінчують свою подорож росіяни, які мають дозвіл на проживання або інші документи, що дають їм право перебувати в Литві. Зупинити цей потік людей складно, оскільки не тільки росіяни виходять з поїзда Москва-Калінінград у Кяна.
"Наприклад, минулого року тут зійшли з поїзда 1000 громадян Ізраїлю, 800 громадян Литви, близько 200 громадян Італії, близько 200 громадян Німеччини, близько 200 громадян України та близько 150 громадян США", – розповідає речник VSAT Гедрюс Мішутіс.
Зазначають, що після того, як Литва заборонила в'їзд до країни автомобілям з російськими номерами, залізнична станція Кяна стала головними воротами для росіян, які намагаються потрапити до ЄС.
За словами депутата Лаурінаса Кащюнаса, голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, росіяни, які не мають права відвідувати Литву, також виходять з поїздів у Кяні.
У канцелярії президента зазначають, що в Кяні немає пасажирської зупинки, тому люди не повинні виходити з поїзда. Це не є узгодженою умовою в угоді про транзит між РФ і Калінінградом.
"Контроль повинен бути посилений, але пасажирам не можна дозволяти виходити з поїздів, і тому ми повинні проінформувати всіх у майбутньому, щоб вони не купували квитки до Калінінграда, якщо вони хочуть вийти в Литві", – заявив радник президента Гітанаса Науседи Кястутіс Будрис.
Втім, у Національному центрі управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) кажуть, що швидких рішень не буде, оскільки люди з необхідними документами мають право вимагати висадки в Литві, коли вони прибувають з Москви, як це гарантовано Шенгенською угодою.
Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ.
8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речами мандрівників.
Литва після пояснення Єврокомісії попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.