Представників Ізраїлю та Палестини запросили на зустріч глав МЗС ЄС – Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запросив на екстрену зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу щодо ситуації в Ізраїлі дипломатичних представників двох ворогуючих сторін, повідомляє Європейська правда.

"Я запросив міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я скликаю сьогодні в другій половині дня. Я також запросив міністра закордонних справ Ріяда Аль-Малікі виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації" , – зазначив глава дипломатії Євросоюзу.

Як відомо, ЄС протягом десятиріч є найбільшим донором палестинського народу.

Водночас відразу після нападу ХАМАС на Ізраїль глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Ізраїль має абсолютне право на самозахист.

Євросоюз, на відміну від США, історично прихильніше ставиться до палестинців. ЄС системно наполягав на тому, що палестинська держава має бути заснована в кордонах 1967 року з обміном територіями, де Єрусалим має бути розділений і стати столицею обох держав – Ізраїлю та Палестини.